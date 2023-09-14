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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يطمئن على حالة مصابي حادث الأتوبيس.. صور

محافظ مطروح يطمئن
محافظ مطروح يطمئن على حالة مصابي حادث الأتوبيس
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حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، على الاطمئنان على مصابي حادث تصادم أتوبيس ركاب بسيارة نقل بالكيلو 58 طريق مطروح الإسكندرية، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 44 آخرين من دولة ليبيا الشقيقة ومصري، وذلك عقب وصول عدد من المصابين لمستشفى مطروح العام. 

رافق المحافظ خلال تفقده المصابين، العمدة خير رسلان الكميلى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي. 


واطمأن محافظ مطروح على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة للمصابين الذين تم نقلهم لمستشفى مطروح العام بعدد 22 مصابا خرج منهم 15 شخصا لتحسن حالتهم، مع استمرار حجز 4 حالات لاستكمال تلقى الرعاية الطبية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة، بالإضافة إلى ثلاث حالات إحالة طبية. 


ووجه محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للحالات وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين بمستشفيات رأس الحكمة المركزى ومطروح العام. 

وبدوره اطمأن اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، على باقي المصابين بمستشفى رأس الحكمة وعددهم 22 خرج منهم 13 مصاب لتحسن حالتهم، وباقي 9 حالات لاستكمال العلاج اللازم، مؤكدا للمصابين على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية وما يحتاجون إليه والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم. 

ووجه لمديرة التضامن الاجتماعى بمطروح، تجهيز أماكن إقامة للمصابين الذين خرجوا بعد تحسن حالاتهم وليس لهم إقامة وعدم انتقالهم إلى ليبيا إلا بعد الاطمئنان التام على حالتهم. 


وأوضحت الدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعى، أنه تم تجهيز إسكان جمعية الشبان وسط المدينة لاستقبال الإخوة الليبين وتقديم كافة أوجه الرعاية مع استقبال 8 منهم حتى الآن والجاهزية لاستقبال الباقيين. 

كان حادث تصادم أتوبيس سياحى بتريلا قادمة من إسكندرية عند علامة  الكيلو 58 طريق مطروح إسكندرية، وتم الدفع بعدد 11 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين بعدد 44 مصابا وحالاتي وفاة تم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزى ومطروح العام. 

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، أنه يتم حاليا تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين مع رفع درجة الاستعداد  المستمرة بمستشفى مطروح العام ورأس الحكمة المركزي. 

محافظ مطروح يطمئن على حالة مصابي حادث الأتوبيس

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مطروح حادث الأتوبيس محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يطمئن على حالة مصابي حادث الأتوبيس مستشفى رأس الحكمة المركزى
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