وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يلتقي أئمة العجميين.. "صور"

ألتقى، اليوم الخميس، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم الدكتور محمود الشيمي، أئمة إدارة العجميين، بحضور فضيلة الشيخ سعيد مصطفى أحمد، مدير إدارة أوقاف العجميين، والشيخ علاء محمد مدير الإدارات.

تناول الاجتماع مناقشة أبرز المستجدات الخاصة بالأنشطة الدعوية التي تقيمها وزارة الأوقاف في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، للإرتقاء بالعمل الدعوي في كافة القطاعات.

أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة الاهتمام بالمساجد وتفعيل كافة الأنشطة فيها ويشمل ذلك الدروس والنشاط الصيفي ومقارئ الأئمة والجمهور، والندوات التي تعلن عنها الوزارة.

وفي جو مليء بالحب والترحاب ودّع مدير الإدارة والأئمة وكيل الوزارة، سائلين الله تعالى أن يحفظ بلادنا مصر الحبيبة وأن يجعل مساجدها عامرة دوماً بوسطية الإسلام السمحة.

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