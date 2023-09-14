ads
الخميس 14 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يلتقي أئمة العجميين.. "صور"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألتقى، اليوم الخميس، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم الدكتور محمود الشيمي، أئمة إدارة العجميين، بحضور فضيلة الشيخ سعيد مصطفى أحمد، مدير إدارة أوقاف العجميين، والشيخ علاء محمد مدير الإدارات.

 تناول الاجتماع مناقشة أبرز المستجدات الخاصة بالأنشطة الدعوية التي تقيمها وزارة الأوقاف في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، للإرتقاء بالعمل الدعوي في كافة القطاعات.

أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة الاهتمام بالمساجد وتفعيل كافة الأنشطة فيها ويشمل ذلك الدروس والنشاط الصيفي ومقارئ الأئمة والجمهور، والندوات التي تعلن عنها الوزارة.

وفي جو مليء بالحب والترحاب ودّع مدير الإدارة والأئمة وكيل الوزارة، سائلين الله تعالى أن يحفظ بلادنا مصر الحبيبة وأن يجعل مساجدها عامرة دوماً بوسطية الإسلام السمحة.

inbound3559460367247157378
inbound3559460367247157378

inbound7173937998299762571
inbound7173937998299762571
وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم أئمة إدارة أوقاف العجميين الفيوم أوقاف الفيوم محافظة الفيوم
ads