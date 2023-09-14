تدريب 30 سيدة سيناوية علي صناعة السجاد اليدوي

قال العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إنه يتم تدريب 30 سيدة سيناويه، على صناعة السجاد اليدوي ومعرفة استخدام نول السجاد واختيار التصاميم المستخدمة وكيفية إعداد المنتج النهائي للتسويق، حيث يقوم بالتدريب مدرب من محافظة البحيرة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ومحافظة البحيرة لتدريب سيدات سيناء على صناعة السجاد.

وأكد الغندور، خلال تفقد التدريب بمركز إعداد الاسر المنتجة بمدينة العريش، أن التدريب يأتي بتوجيهات الدولة بالاهتمام بالمرأة المعيلة وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها وتمكين السيدات اقتصاديًا وتحسين دخل الأسرة السيناوية.

وأضاف أن الهدف من صناعة السجاد اليدوي، والذي تشتهر به عدد من الدول، هو الحفاظ على التراث واكتساب الخبرات التي تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر تمكنها اقتصاديًا واجتماعيًا باعتبارها شريك أساسي في المجتمع.

وأشار إلي الاهتمام الذي يوليه اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بدعم صناعة السجاد اليدوي في مختلف المحافظات، وتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ونائبه اللواء هشام الخولي بنشر تلك الصناعة في مختلف مدن المحافظة، عن طريق تدريب مجموعة من السيدات ليكن مدربات في مختلف مراكز ومدن المحافظة لنشر تلك الصناعة.

وأضاف عدنان إبراهيم الشناوي، المسؤول الفني لصناعة السجاد اليدوي في محافظة البحيرة، أن الهدف من التدريب احياء صناعة السجاد ونشر تلك الصناعة في مختلف المحافظات ومن بينها محافظة شمال سيناء عن طريق تدريب 30 سيدة علي صناعة السجاد بمختلف تصميماته.

وأشارت مني جمعة، مدير مركز اعداد الاسر المنتجة بالعريش، أن المحافظة قدمت تسهيلات كبيرة لإنجاح المشروع واستقدام مدرب من البحيرة لتدريب السيدات واختيار المتدربات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح التدريب علي صناعة السجاد.

وأضافت ليلي مرتجي، نائب مدير مركز اعداد الاسر المنتجة، أن وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة يقدمان الدعم الكامل لإنجاح صناعة السجاد، لافته الي قيام التضامن الاجتماعي بتوفير 40 نول للمركز لتدريب السيدات على حرفة السجاد لتوفير دخل للمرأة المعيلة والاسرة السيناوية.