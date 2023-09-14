أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي ، التعاقد مع لاعب النادى الاسماعيلى السابق عمر الوحش في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد 2023_2024 .
ووقع "الوحش"، الذي يجيد اللعب بمركز لاعب الوسط ، على عقود إنضمامه لصفوف زعيم الثغر التي تمتد لثلاث مواسم عقب طلب طارق العشرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب.
البوابة سبورت
الاتحاد السكندري يتعاقد مع عمر الوحش لمدة 3 مواسم
الميركاتو الصيفي
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أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي ، التعاقد مع لاعب النادى الاسماعيلى السابق عمر الوحش في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد 2023_2024 .
أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي ، التعاقد مع لاعب النادى الاسماعيلى السابق عمر الوحش في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد 2023_2024 .