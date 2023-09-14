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الخميس 14 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يتعاقد مع عمر الوحش لمدة 3 مواسم

الميركاتو الصيفي

عمر الوحش
عمر الوحش
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أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي ، التعاقد مع لاعب النادى الاسماعيلى السابق عمر الوحش في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد 2023_2024 .
ووقع  "الوحش"، الذي يجيد اللعب بمركز لاعب الوسط ، على عقود إنضمامه لصفوف زعيم الثغر التي تمتد لثلاث مواسم عقب طلب طارق العشرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب.

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