راديو 9090 يتصدر «تويتر» بعد أولى حقات برنامج «رسالة وطن» للكاتب الصحفي أحمد الخطيب

تصدر هاشتاج "رسالة وطن الراديو 9090" موقع التواصل الإجتماعي "إكس - تويتر سابقا"، بعد عرض أولي حلقات برنامج "رسالة وطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس لجنة الثقافة والتراث بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وناقش برنامج "رسالة وطن" في أولى حلقاته اليوم ملف عن "الصعيد.. والصعايدة"، كيف كان وكيف أصبح بعد 10 سنوات استطاعت خلالها الدولة المصرية لأول مرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تجعله محور اهتمام استراتيجي للتنمية والمشروعات العملاقة علي غير عادة العهود السابقة.

استضاف البرنامج في أولى حلقاته الدكتورة مي صلاح الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والكاتبة الصحفية همت سلامة، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والبلوجر الشهير الحج الضوي أحد أهم وأبرز المؤثرين على السوشيال ميديا في مصر من محافظة الأقصر عبر الهاتف، وعدد من أهالي الصعيد في المحافظات المختلفة.



