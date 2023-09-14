محافظ الغربية يفتتح معرض «أهلا مدرستي» بطنطا

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، معرض أهلا مدرستي لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على أولياء الأمور والطلاب الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بشارع عثمان محمد بطنطا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لإتاحة وتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية وكذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وتفقد محافظ الغربية أقسام المعرض، التي تشمل كل الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة للزي المدرسي الأدوات المدرسية والحقائب، والأحذية المدرسية وبعض الوسائل التعليمية التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم في المعرض وجودة المعروضات المقدمة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يستهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتوفير المستلزمات المدرسية والمكتبية، بأسعار مناسبة.

من جانبه، أشار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن معرض "أهلا مدرستي " يهدف إلى المشاركة في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور ودعم المدرسة المنتجة

جاء ذلك بحضور ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

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