واشنطن تعرب عن قلقها لزيادة الهجمات الجوية والمدفعية العشوائية بالسودان

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ تجاه زيادة الهجمات الجوية والمدفعية العشوائية في السودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان صحفي : "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء زيادة الهجمات الجوية والمدفعية العشوائية في السودان مؤخرًا، بما في ذلك ولايات الخرطوم، وجنوب دارفور، وجنوب كردفان، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين، ونشعر بالقلق بشكل خاص إزاء الغارة الجوية يوم 10 سبتمبر على جنوب الخرطوم والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصًا، وكذلك إزاء القصف المتبادل بين أطراف الصراع يوم 23 أغسطس، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا في نيالا، ومعظمهم من النساء والأطفال، واستمر القصف في عدد من المناطق، كما اشتمل على استخدام البراميل المتفجرة".

وأكد أهمية التزام الطرفين بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين.

وأضاف ميلر: "لقد أكد طرفا الصراع، هذه المسؤوليات في إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان في 11 مايو،. وتواصل الولايات المتحدة دعم محاسبة مرتكبي الفظائع في السودان".