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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يقدم واجب العزاء للشعب الليبي الشقيق في ضحايا إعصار دانيال

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بزيارة السفير صالح خطاب الساعدي قنصل عام دولة ليبيا، لتقديم خالص التعازي باسمه واسم مواطني الإسكندرية إلى شعب الليبي الشقيق في ضحايا إعصار دانيال، وذلك اليوم بمقر القنصلية فى الإسكندرية.

ونقل محافظ الإسكندرية مواساة وخالص عزاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لشعب ليبيا الشقيق،  مؤكدا على توجيهاته ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال.

وأضاف أن مصر في ضوء توجيهات القيادة السياسية لن تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الليبين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل.

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