البنك المركزي يكشف أسباب تباطؤ معدل التضخم خلال شهر أغسطس 2023

كشف البنك في المركزي، عن أسباب تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 40.3% في أغسطس 2023، مقابل 40.7% في يوليو من نفس العام.

وأوضح "المركزي" في تحليله الشهري أن أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة ارتفعت بمعدل بلغ 7.3% و 26.2% على الترتيب، حيث ساهما مجتمعين بنسبة 1.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعًا بأحوال الطقس غير المواتية وارتفاع درجات الحرارة التي بالغت من التأثير الموسمي المتوقع للمحاصيل الزراعية، وبالأخص البصل والموالح والبطاطس.

وارتفعت أسعار البيض ومنتجات الألبان بمعدل بلغ 4.1% و 1.0% على الترتيب وقد ساهما مجتمعين بنسبة 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها الأسماك والمأكولات البحرية، والسكر، والشاي ، من بين منتجات أخرى، ليساهموا مجتمعين بنسبة 0.15 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

فيما انخفضت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بمعدل بلغ 0.5% و 5.2% لتساهمان بنسبة سالبة 0.35 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

من ناحية أخرى انخفضت أسعار الأرز الحر بمعدل 4.1% للمرة الثالثة على التوالي، لتساهم بنسبة سالبة 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.3% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 0.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% أغسطس 2023، مقابل 36.5% في يونيو 2023.

ويرجع هذا الارتفاع إلى استمرار الزيادة في أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ليسجل 71.4% في أغسطس 2023، مقابل 68.4% في يوليو 2023.

فيما شهد المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية استقرارًا نسبيًا.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 1.6% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 0.9% لنفس ذات الشهر من العام الماضي، جاء ارتفاع أسعار السلع الغذائية مدفوعًا بالأثر الموسمي للخضروات والفاكهة الطازجة ولكن الأحوال الجوية غير المواتية زادت من حدة ذلك الأثر.

وفي ذات الوقت انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث أن انخفاض أسعار الدواجن والأرز الحر واللحوم الحمراء قد حد من أثر ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها والبيض.

كما عكس تضخم السلع غير الغذائية الزيادة الخامسة على التوالي في أسعار السجائر وكذلك ارتفاع أسعار منتجات النظافة المنزلية والايجارات.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 41.9% في أغسطس 2023، مقابل 40.0% في يوليو من نفس العام، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 39.7% في أغسطس من 38.2% في يوليو 2023.

وأرجع المركزي ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت كل من السلع الاستهلاكية والخدمات بنسبة قدرها 0.29، 0.14، في حين ساهمت السلع الغذائية الاساسية بنسبة سالبة قدرها 0.09 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.