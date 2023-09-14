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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بسبب العواصف.. نجاة سيدة أمريكية عقب سقوط لافتة مطعم كبيرة على سيارتها

سقوط لافته مطعم علي
سقوط لافته مطعم علي سيارة سيدة أمريكية
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كادت امرأة من ولاية لويزيانا الأميركية تموت بعد سقوط لافتة سلسلة المطاعم الأميركية للأكل المكسيكي "تاكو بيل" على سيارتها في أعقاب عاصفة شديدة شهدتها الولاية الأسبوع الماضي.

وكانت السيدة تنتظر طعامها أمام المطعم عندما سقطت اللافتة على الجزء الخلفي من سيارتها وسحقها بالكامل.

وأصيبت المرأة بجرح طفيف في رأسها وتتلقى الآن العلاج في المستشفى المحلي، وقالت ماديسون دايلي، ابنة السيدة: "إن والدتها كانت في طريقها لاصطحاب إخوتها من المدرسة عندما توقفت لتناول الطعام".

وشهدت منطقة كراولي عواصف شديدة الأسبوع الماضي، ما أدى لسقوط الكثير من الأشجار وأعمدة الكهرباء بالمنطقة.

عواصف شديدة سيدة امريكية الاسبوع الماضي أعمدة الكهرباء سقوط لافنة مطعم
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