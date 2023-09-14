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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بيطرى المنيا يضبط ١٢٠ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

بيطرى المنيا يضبط
بيطرى المنيا يضبط ١٢٠ لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
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شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.


من جانبه،أكد الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أن إدارة المجازر وأقسام التفتيش على اللحوم والأسماك بالإدارات التابعة بالمراكز تواصل اليو الخميس  تكثيف المرور الدوري على محلات بيع اللحوم المجمدة والأسماك، حيث شنت حملة بالاشتراك مع بندر المنيا ومديرية التموين ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط ١٢٠ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ٤.٥ كيلو مصنعات صالحة بدون بيانات وتم تحرير٥ محاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المضبوطات بمعرفة الرقابة التموينية .

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى محافظ المنيا مديرية التموين ومباحث التموين مديرية الطب البيطري مديرية الطب البيطري بالمنيا
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