بيطرى المنيا يضبط ١٢٠ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.



من جانبه،أكد الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أن إدارة المجازر وأقسام التفتيش على اللحوم والأسماك بالإدارات التابعة بالمراكز تواصل اليو الخميس تكثيف المرور الدوري على محلات بيع اللحوم المجمدة والأسماك، حيث شنت حملة بالاشتراك مع بندر المنيا ومديرية التموين ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط ١٢٠ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ٤.٥ كيلو مصنعات صالحة بدون بيانات وتم تحرير٥ محاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المضبوطات بمعرفة الرقابة التموينية .

375762886_279775874835024_5755139416300767804_n

374945499_325411839870746_8486120396953213091_n