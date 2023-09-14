بأسعار مخفضة.. رئيس أشمون يفتتح معرض "أهلاً مدارس" لبيع المستلزمات المدرسية

قام اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات بافتتاح معرض "أهلا مدارس" لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة أشمون والمقيم بميدان الجمهورية بجوار موقف مصر، لسد احتياجات المواطنين من كافة مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وأشار النمر إلى أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار وذلك ضمن إستعدادات مركز ومدينة أشمون لإستقبال العام الدراسي الجديد.

ويأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير كافة الإحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى حياتهم المعيشية وتوفير حياه كريمة وأمنه لهم.