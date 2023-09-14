أوكرانيا: تسجيل 29 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الـ24 الماضية

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 11:33 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية،، تسجيل 29 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان في بيان اليوم الخميس، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراض أوكرانية، خلال الليلة الماضية، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية أطلقت صاروخين وشنت 92 غارة جوية و42 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية.

وذكرت إن القوات الجوية الأوكرانية شنت 12 غارة جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.

وأوضحت أن المدفعية استهدفت مركز قيادة روسي ونظام صواريخ مضاد للطائرات و15 نظاما مدفعيا ومستودعي ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية ومواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية.

على صعيد آخر أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم الخميس، مقتل شخص واحد وإصابة 8 آخرين، جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 82 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان، إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ433 قذيفة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وطائرات مسيرة وقذائف هاون ودبابات ومقاتلة.

وأشار إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية في خيرسون.

