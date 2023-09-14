الملك تشارلز يعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ضحايا الفيضانات

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 09:35 ص

أعرب الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إزاء سقوط ضحايا جراء العاصفة "دانيال" والفيضانات الناجمة عنها.

وقال الملك تشارلز - في برقية التعزية، حسبما أوردت قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس - "نشعر أنا وزوجتي بحزن شديد بسبب التأثير المدمر والخسائر في الأرواح الناجمة عن العاصفة دانيال والفيضانات اللاحقة.. نحن نشعر بالأسى لجميع من فقدوا أحباءهم، ونواصل الصلاة من أجل كل من تأثرت حياته ومصدر رزقه بسبب الفيضانات المروعة".

كما أعرب الملك تشارلز عن إعجابه الشديد بجميع المشاركين في جهود الإنقاذ في مثل هذه الظروف القاسية، مشيدا بشجاعتهم المتفانية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - في موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) -إنه "لأمر صادم أن نرى حجم الخسائر والدمار الناجم عن الفيضانات في ليبيا"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعمل على تقديم مساعدات فورية إلى الشعب الليبي.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أمس الأربعاء عن حزمة مساعدات أولية تصل قيمتها إلى مليون جنيه إسترليني من أجل تلبية الاحتياجات الفورية للمتضررين جراء الفيضانات الكارثية في مدينة (درنة) الليبية.