استقرار أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، بالبنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار اليوم الخميس حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وهو السعر نفسه في بنك مصر، حيث استقر سعر الدولار بداية اليوم عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيها للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهً

و في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري ، بداية تداولات اليوم الخميس 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيها للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيها،

و استقر سعر الدولار الامريكي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB عند نحو 30.85 جنيها للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك اتش اس بي سي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك فيصل الاسلامي استقر سعر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك القاهرة بداية اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار في بنك البركة أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ووصل سعر الدولار بموقع بنك SAIB الإلكتروني إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عورض ميد بنك سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

و بالنسبة لسعر الدولار في السوق السوداء، سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 38 و38.50 جنيها للشراء، و 39 و40.50 جنيها للبيع.