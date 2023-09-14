البورصة المغربية تغلق على انخفاض

أَغلقت البورصة المغربية أمس الأربعاء، على انخفاض في التعاملات، وسجل مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.02 %، عند 11.734،78 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.05 % ليستقر عند 952،54 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.2 % بمجموع 875،06 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.17 % بمجموع 10.854،89 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 65 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 605 مليارات درهم مغربي.