ads
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة ٦ حالات تعدٍ بالبناء المخالف في مطاي بالمنيا

ازاله ٦ حالات تعدي
ازاله ٦ حالات تعدي بمطاى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي  اليو الأربعاء  تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والاراضى الزراعية والبناء العشوائي على الري والصرف والبناء فى المهد حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي برئاسة المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي وبإشراف  نواب المركز إزالة في المهد  لعدد ٦ حالات  تعدي بالبناء على الأرض الزراعيه في المهد بكل من قطاع منبال وحي غرب المدينه  بمساحه  ٦٠٠ متر بواقع ازاله ٤ حاله بقطاع منبال  و ازاله ٢ حاله بحى غرب المدينه باستخدام معدات الوحده المحلية

جا ذلك  بحضور رئيس قريه منبال ورئيس حي غرب المدينه ومسئولي التنظيم  ومسئولي الجمعيه الزراعيه. 
وتستمر الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

إزالة التعديات بالبناء المخالف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملات ازالة التعديات مطاي
ads