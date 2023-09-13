إزالة ٦ حالات تعدٍ بالبناء المخالف في مطاي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي اليو الأربعاء تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والاراضى الزراعية والبناء العشوائي على الري والصرف والبناء فى المهد حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي برئاسة المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي وبإشراف نواب المركز إزالة في المهد لعدد ٦ حالات تعدي بالبناء على الأرض الزراعيه في المهد بكل من قطاع منبال وحي غرب المدينه بمساحه ٦٠٠ متر بواقع ازاله ٤ حاله بقطاع منبال و ازاله ٢ حاله بحى غرب المدينه باستخدام معدات الوحده المحلية

جا ذلك بحضور رئيس قريه منبال ورئيس حي غرب المدينه ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه.

وتستمر الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.