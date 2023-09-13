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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصرع 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بانفجار جسم مشبوه شرق قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوفاة 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، مساء اليوم الأربعاء، بانفجار جسم مشبوه على الشريط الحدودي قرب بوابة "ملكة" شرق قطاع غزة.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن هناك أطفال بين المصابين، مشيرة إلى أنهم نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب القطاع.

وكان 5 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وبحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، على مقربة من الشريط الحدودي شرق مدينة غزة.

وتظاهر العشرات من المواطنين قرب الشريط الحدودي، رفضا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

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