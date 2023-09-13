ضبط خامات ومواسير كهرباء بلاستيكية مجهولة المصدر بالإسكندرية

شنت إدارة برج العرب التموينية بالإسكندرية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع للإدارة حملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط مصنع يقوم باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وكذلك منتج نهائي ( مواسير كهرباء بلاستيكية) غير مدون عليه أي بيانات داخل احد المصانع بمدينة برج العرب.

أصدر المهندس احمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع، وتم ضبط والتحفظ على عدد ١٢٠ شيكارة بلاستيكية زنة الواحدة ٢٥ كجم بإجمالي كمية قدرها ٣٠٠٠ كجم من مجروش البلاستيك مجهولة المصدر و غير مدون عليها أي بيانات، وعدد ٤٦ لفة مواسير كهرباء بلاستيكية ( منتج نهائي) طول اللفة الواحدة ٩٠ متر بإجمالي ٤١٤٠ متر غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر،

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة الرقابة على المصانع.