وفد رئاسة مجلس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بالفيوم

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا بتذليل جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

كان وفد من رئاسة مجلس الوزراء قد زار الفيوم لتفقد مشروعات حياة كريمة بحضور الدكتور خالد السيد مندوب رئاسة مجلس الوزراء، رافقه خلال الجولة محمد الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة ومحمد ابو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، وحاتم مصطفى منسق مبادرة حياة كريمة بالمركز

خلال الجولة تم الوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات حياه كريمه على أرض الواقع بدائرة مركز اطسا.



شملت الجولة تفقد نقطة إسعاف إطسا، المقامة على مساحة ٢٤٠ متر مربع، وبتكلفة ٥.٦ مليون جنيه، وتضم سيارتي إسعاف مجهزتين، وجزء خاص بسكن المسعفين، ونسب تنفيذ الأعمال، بلغت ١٠٠%.

كما تفقد الوفد توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تطون، على مساحة ١٠ أفدنة، بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه، بطاقة إستيعابية ٣٠ ألف م٣ مياه صرف/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ بها ٧٠%،

في قرية تطون تفقد الوفد المجمع الزراعى الذى يضم جمعية زراعية، ومركزاً للإرشاد الزراعي، ووحدة طب بيطري، على مساحة ٤٠٠ متر مربع، بتكلفة ٤ مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ ١٠٠%.



وتفقد المجمع الخدمي الحكومي بالقرية نفسها، الذي يضم مركزاً تكنولوجياً، ووحدة محلية، ومكتباً للبريد، وآخر للتموين، ووحدة للتضامن الاجتماعي، ومكتباً للشهر العقاري، على مساحة ٧٠٠ متر مربع، بتكلفة ٩.٢ مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به ١٠٠%، فضلاً عن تفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي النمطي طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل بتطون، على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع، بتكلفة ١٥ مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به ٧٥%.



كما شملت الجولة تفقد المجمع الخدمي الحكومي قرية شدموه، ويضم المجمع الخدمي مركزًا تكنولوجيا ووحدة محلية ومكتبًا للبريد وأخر للتموين ووحدة للتضامن الاجتماعي وشهرًا عقاريًا، بتكلفة ٩.٢ مليون جنيه، على مساحة ٧٢٠ متراً مربعاً، منها ٤٥٠م٢ للمبنى الخدمي، وبلغت نسبة التنفيذ به ١٠٠٪.



وتابع الوفد المجمع الزراعي بقرية شدموة، المقام علي مساحة ٧٦٠ متر مربع وبتكلفة ٥.٤ مليون جنيه، ويشمل المشروع إنشاء مجمع زراعي وبيطري نموذج رقم ٢، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به ١٠٠%.



كما تفقد مشروع التطوير الشامل للمركز الطبي قرية شدموة، المقام علي مساحة ٢٠٠٠ متر مربع، وبتكلفة ٤٠ مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع نحو ٧٥%.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على حصول المواطن على الحياة الكريمة التي تليق به من خلال مشاريع مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" .



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