دبلوماسية أمريكية تبحث في كوريا الجنوبية تعزيز ردع التحالف في منطقة المحيطين

تتوجه وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي بوني جينكينز، إلى كوريا الجنوبية غدا ولمدة يومين للمشاركة في قيادة الوفد الأمريكي إلى المجموعة الرابعة لاستراتيجية الردع الموسعة والتشاور ( إدسكج).

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أنه أثناء وجود بوني في سول، ستشارك في رئاسة اجتماع المجموعة الرابعة لاستراتيجية الردع الموسعة والتشاور - وهو الأول من نوعه الذي يعقد في سول - مع القائمة بأعمال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة ساشا بيكر.

وأشار البيان إلى أنهما سينخرطان مع نظرائهما من جمهورية كوريا في مناقشات شاملة تغطي السياسات والتدابير الدبلوماسية والإعلامية والعسكرية والاقتصادية لتعزيز ردع التحالف في شبه الجزيرة الكورية والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.