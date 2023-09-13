ads
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دبلوماسية أمريكية تبحث في كوريا الجنوبية تعزيز ردع التحالف في منطقة المحيطين

وكيلة وزارة الخارجية
وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، بوني جينكينز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تتوجه وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي بوني جينكينز، إلى كوريا الجنوبية غدا ولمدة يومين للمشاركة في قيادة الوفد الأمريكي إلى المجموعة الرابعة لاستراتيجية الردع الموسعة والتشاور ( إدسكج).

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أنه أثناء وجود بوني في سول، ستشارك في رئاسة اجتماع المجموعة الرابعة لاستراتيجية الردع الموسعة والتشاور - وهو الأول من نوعه الذي يعقد في سول - مع القائمة بأعمال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة ساشا بيكر.

وأشار البيان إلى أنهما سينخرطان مع نظرائهما من جمهورية كوريا في مناقشات شاملة تغطي السياسات والتدابير الدبلوماسية والإعلامية والعسكرية والاقتصادية لتعزيز ردع التحالف في شبه الجزيرة الكورية والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الجنوبية سول وزارة الدفاع الأمريكية
ads