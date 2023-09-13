ضبط ٤ أشخاص في سوهاج بحوزتهم تماثيل أثرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية اليوم من ضبط 4 أشخاص بسوهاج لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار وبحوزتهم قطع آثرية .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم البحث والتنقيب عن الآثار وضبط متجرى وحائزى القطع الأثرية... فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" تنسيقاً ومديرية أمن سوهاج حيازة (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) قطع أثرية داخل ثلاجة موز كائنة بميدان العارف بسوهاج بقصد الإتجار فيها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم جوالان بداخلهما (تمثال من الحجر الجيرى "طوله 1 متر منقوش عليه رسومات من معظم الإتجاهات" - 2 قطعة أثرية من معدن البرونز على شكل مكحلة تعود لعصر الدولة القديمة - 4 أوانى من البازلت الأسود مختلفة الأشكال والأحجام - 2900 عملة أثرية تعود للعصر اليونانى الرومانى )، بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم القطع الأثرية والترويج لبيعها وأضافوا أن القطع المضبوطة ناتج أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

وبإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشى آثار منطقة سوهاج قرروا أن جميع المضبوطات والعملات آثرية وترجع للعصر اليونانى الرومانى القديم وسيتم البت فى التمثال المُشار إليه عقب العرض على الجهات المختصة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.