قبل تكريمهم.. محافظ دمياط تستقبل رئيس جمعية قدامى المحاربين

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وذلك ايذانًا بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

واستهلت "المحافظ" اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعميد مهندس هيثم عبد السميع المستشار العسكرى للمحافظة، بالترحيب باللواء مدحت عبد العزيز، معربة عن تقديرها وتقدير أبناء مصر لرجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.

كما أشادت بالبطولات التى يقدمها رجال مصر للحفاظ على الوطن وتحقيق الاستقرار ، مشيدة أيضًا بجهود المؤسسة العسكرية لتقديم أوجه الرعاية الكاملة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ،كما أكدت حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لأبناء مصر كأقل ما يمكن تقديمه كتقدير لما قدموه من أجل الوطن.

ومن جانبه، أكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب اهتمام القوات المسلحة بابنائها من أسر الشهداء و المصابين ،وذلك عرفانا بالدور الكبير الذى قدموه للدفاع عن أرض الوطن، موجها الشكر إلى محافظ دمياط على رعايتها المستمرة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.

هذا وقد تبادلت المحافظ ومدير الجمعية الدروع التذكارية.

وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، زيارة ميدانية إلى مدينة دمياط للأثاث، حيث كان فى استقبالهما اللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة المدينة.

فيما تم استهلال الزيارة بعقد اجتماع مصغر لاستعراض الخطة الموضوعة لتطوير المدينة التى تضم ٥٤ هنجر تحتوي على ١٣٤٨ ورشة على مساحة ١٢٩ الف م٢ ومنطقة صناعية و أيضًا مركز تكنولوجيا الأثاث، هذا إلى جانب منطقة استثمارية ، تضم أراضي مخصصة لخدمات تجارية ومركزا للمؤتمرات وفنادق ومولا تجاريًا ومركز تعليم فنى ومنطقة إدارية وخدمية.