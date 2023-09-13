وكيل كلوب يكشف موقفه من تدريب ألمانيا

رد مارك كوسيكي، وكيل أعمال يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، على الأنباء التى ترددت عن إمكانية توليه القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقالة هانز فليك بسبب سوء النتائج.

ودخل يورجن كلوب، قائمة أبرز المرشحين المحتملين لتولى تدريب المانشافت، خلفًا لهانز فليك الذي أقيل من منصبه.

وتحدث كوسيكي، في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو": "يورجن يرتبط بعقد طويل الأمد مع ليفربول، وهو غير متاح لتدريب المنتخب الألماني الآن".

ومن المفترض أن ينتهى عقد يورجن كلوب فى نهاية موسم 2026، والذى مده مع ليفربول في الصيف الماضي.

ويقود رودي فولر منتخب ألمانيا حاليًا بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.