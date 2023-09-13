ضبط مدير محل مصوغات بالمنوفية لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم، من ضبط مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بحوزة أحد الأشخاص بالمنوفية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط مدير محل مصوغات - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.