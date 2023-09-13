الأمن العام يضبط المتهم بقتل شاب في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم، من كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بأسيوط وضبط مرتكب الواقعة، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقباله جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز) بها جرح طعنى نافذ بالرقبة.

وبالانتقال وبسؤال والده اتهم (مبيض محارة - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "خنجر" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة لخلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.