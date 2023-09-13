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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وصول طائرتين إماراتيتين تحملان مساعدات إغاثية إلى ليبيا

ليبيا
ليبيا
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وصلت إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي فى ليبيا طائرتان تحملان مساعدات إغاثية إماراتية عاجلة ضمن جسر جوي تسيره الإمارات للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة مئات القتلى وإصابة آخرين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، أن الطائرتين حملتا على متنهما 150 طنًا من المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء والإغاثية العاجلة. 
كانت عاصفة "دانيال" والتى ضربت ليبيا قد خلفت مئات القتلى والمفقودين فى كارثة هى الأكبر من نوعها منذ أكثر من ثلاثين عاما حيث جرفت السيول المبانى واقتلعت الأشجار من جذورها. 
 

وصول طائرتين إماراتيتين مساعدات إغاثية إلى ليبيا
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