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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

المصرية للاتصالات "وي" تمنح عملاءها مكالمات مجانية للاطمئنان على ذويهم في ليبيا

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، إتاحة مكالمات مجانية لعملاء المحمول للاطمئنان على ذويهم في ليبيا، وذلك بعد كارثة إعصار "دانيال" الذي ضرب العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق البلاد، ما أدى إلى مقتل نحو ألفي شخص وتدمير عدد كبير من المنازل والطرق.

وكشفت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن إتاحة 15 دقيقة مجانية لعملائها، بمعدل 5 دقائق مجانية يومياً لمدة ثلاثة أيام وذلك بداية من اليوم الأربعاء 13 سبتمبر الساعة العاشرة صباحاً.

وتقدمت المصرية للاتصالات بخالص التعازي في ضحايا هذا الإعصار المدمر متمنية السلامة لأهالي ليبيا الشقيقة.

الشركة المصرية للاتصالات وي اعصار دانيال ليبيا
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