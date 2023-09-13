المصرية للاتصالات "وي" تمنح عملاءها مكالمات مجانية للاطمئنان على ذويهم في ليبيا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، إتاحة مكالمات مجانية لعملاء المحمول للاطمئنان على ذويهم في ليبيا، وذلك بعد كارثة إعصار "دانيال" الذي ضرب العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق البلاد، ما أدى إلى مقتل نحو ألفي شخص وتدمير عدد كبير من المنازل والطرق.

وكشفت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن إتاحة 15 دقيقة مجانية لعملائها، بمعدل 5 دقائق مجانية يومياً لمدة ثلاثة أيام وذلك بداية من اليوم الأربعاء 13 سبتمبر الساعة العاشرة صباحاً.

وتقدمت المصرية للاتصالات بخالص التعازي في ضحايا هذا الإعصار المدمر متمنية السلامة لأهالي ليبيا الشقيقة.