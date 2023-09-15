السوبر الأفريقي.. “خبرة” الأهلي تتحدى “طموح” اتحاد العاصمة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لتحقيق أول بطولة في الموسم الكروي الجديد 2023 -2024 عندما يواجه نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الأفريقي والتي تجمعهما في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

ويتسلح الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا بخبرات لاعبيه والدوافع المعنوية الكبيرة لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخه وتأكيد سيطرته على بطولة السوبر التي حققها المارد الأحمر من قبل 8 مرات ضعف أقرب ملاحقيه الزمالك الذي حقق اللقب 4 مرات.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر بحثا عن لقب قاري جديد ليكون خير بداية للموسم الحالي قبل الدخول في غمار المنافسة على لقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى، وكذلك حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سان جوج الإثيوبي بعد أسبوع تقربيا.

ويخطط السويسري مارسيل كولر المدير الفني للشياطين الحمر لمواصلة حصد الألقاب وتحقيق البطولة السادسة مع الأهلي في بداية موسمه الثاني بالقلعة الحمراء بعدما حقق 5 ألقاب في السنة الأولى بالتتويج بالدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا ولقبي السوبر المحلي.

وتبدو صفوف الفريق الأحمر كاملة والقوة الضاربة جاهزة لحصد اللقب الأفريقي متسلحا الصفقات الجديدة التي تبحث عن أول بصمة مع الفريق وهم رضا سليم وإمام عاشور، بالإضافة للعائد من الإعارة صلاح محسن خاصة أن فرص الرباعي كبيرة في المشاركة بالتشكيل الأساسي بعدما تواجدوا في القائمة النهائية لمباراة السوبر والتي تضم 18 لاعبا وفقا للوائح “كاف”.

وشهدت استعدادات الشياطين الحمر للسوبر الأفريقي تركيزا كبيرا من الجهاز الفني واللاعبين وتحفيز من إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب من أجل تحقيق اللقب الأفريقي، وتمت تهيئة كل الأجواء بمعسكر إعداد خارجي في النمسا وتوفير كل متطلبات الجهاز الفني من معدات وأدوات تدريب عالمية، كما تمت إضافة مدرب مساعد جديد في الجهاز الفني وهو الأرجنتيني كارلوس بيرينجر.

وعلى الصعيد الفني شاهد “كولر” مع اللاعبين خلال الفترة الأخيرة أكثر من مباراة لفريق اتحاد العاصمة للوقوف على نقاط القوة والضعف وتحديد خطة اللقاء وكذلك تحفيظ لاعبيه الواجبات قبل اللقاء، وبعض الجمل الفنية للوصول إلى مرمى المنافس وتحقيق الفوز وحصد اللقب القاري.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني في خط الدفاع وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم، على أن يحتفظ مارسيل كولر ببعض الأوراق الرابحة أبرزهم محمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وصلاح محسن والوافد الجديد رضا سليم.

ويفتقد الأهلي في مباراة السوبر لخدمات عدد كبير من اللاعبين أبرزهم محمود متولى وعمرو السولية وحمزه علاء وكريم فؤاد وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق للإصابة ومحمد فخرى وكريم نيدفيد لأسباب فنية بالاضافة للوافد الجديد أنتوني موديست لعدم قيده في القائمة.

في المقابل يسعى عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري لتحقيق اللقب الأفريقي للمرة الأولى في تاريخ النادي متسلحا بمعنويات كبيرة بعد التتويج بلقب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية خاصة ان الفريق يمتلك عناصر مميزة على رأسهم الظهير الأيمن زين الدين بلعيد، والمهاجم أيمن محيوص وخالد بوسيليو والبوتسواني توميسونج أوريبونيي.