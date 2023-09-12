نقيب الصحفيين: "البدل" حقٌ لجميع الزملاء باستثناء المسافرين

كشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنَّه أعدَّ حصرًا بكل الزملاء الذين لا يحصلون على «بدل التدريب والتكنولوجيا» في النقابة، مضيفاً أنه طالب المجلس الأعلى لـ«تنظيم الإعلام» بتغيير قواعد صرف «البدل» وصرفه لهؤلاء الزملاء؛ استناداً إلى الحكم القضائي الصادر الذي يقول إنَّ «البدل» حقٌ لجميع الزملاء و«لصيق بالعضوية» باستثناء المسافرين.

وأكدَّ «البلشي» في حديثه الشهري مع محرري نقابة الصحفيين، أنَّ المفاجأة أنَّ عدد هؤلاء الزملاء «ليس كبيرًا»، متابعًا: «كل زميل يعمل صحفياً حراً، أو يعمل في مكاتب الصحف العربية أو الأجنبية هنا أو العاملين في الوكالات، يستحقون بدل التدريب والتكنولوجيا».

وأضاف أنه لا منع لـ«إعانات البطالة»، ولكن سيكون هناك تنظيم لصرفها من خلال المراجعات التي تحدث كل فترةٍ، وهذا أمرٌ طبيعيٌ.

وبشأن «تعيين المؤقتين» في الصحف القومية، أكدَّ نقيب الصحفيين أنَّ الشيء الإيجابي في هذا الأمر أنها صارت قضية ومعركة مطروحةً، موضحاً أنه تحدَّث عن هذه القضية داخل جلسات الحوار الوطني «مرتين»، وكذلك تحدث مع مجلس الوزراء، والهيئة الوطنية للصحافة.