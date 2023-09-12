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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر ترسل 3 طائرات مساعدات إلى ليبيا.. شاهد

مصر ترسل 3 طائرات
مصر ترسل 3 طائرات مساعدات إلى ليبيا
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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق فى تخفيف آثار الإعصار المدمر، والذى أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الخيام وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر؛ وذلك للإسهام فى أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذى ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية.

تأتى هذه المساعدات لتؤكد عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.

 

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