هايدي عن تقديم دور هالة بـ"سفاح الجيزة": ركين سعد صاحبتي وكواليسها ممتعة

تحدثت الفنانة هايدي خالد عن مشاركتها في مسلسل "سفاح الجيزة"، حيث تقدم خلاله دور هالة وهي الصديقة المقربة للفنانة ركين سعد ضمن الأحداث.

وقالت هايدي خالد في بيان صحفي عن المسلسل: "في مرحلة التحضير كان فيه طلبات للمشاركة في سفاح الجيزة، وحينها ترشحت لـ"3" أدوار في المسلسل، وبعدها أخبروني أنني سأشارك في دور هالة".

وتابعت هايدي: "ثم قابلت المخرج هادي الباجوري الذي أخبرني بتفاصيل الدور وذاكرته جيدًا، وبدأت فيه".

وأضافت هايدي خالد: "تحمست للمشاركة في المسلسل، لأنه فرصتي لاستخدام كل ما تعلمته في السنوات السابقة، بجانب تحمسي للتعاون مع المخرج هادي الباجوري، وفكرة أننا ننقل للجمهور حدث حقيقي وواقعي، حمستني جدًا".

واستطردت هايدي عن مشهد القتل:"أصعب مشهد لي عندما وضعتني ركين داخل الحقيبة وأغلقت عليّ، لأنها وضعتني بالفعل داخلها ولم تستخدم دُمى، وحاولت أن أكون حقيقة بقدر الإمكان".

واستكملت حديثها: "لم أتضايق أني لم أظهر منذ بدايات العمل، وفكرة أن هناك شخصية معينة، يبحثون عنها يبني لدى الجمهور عامل التشويق والغموض، وعندما ظهرت في الحلقة الخامسة رودو الأفعال كانت رائعة، ركين على المستوى الشخصي أنا أحبها للغاية لأنها إنسانة وشخصية محترمة".



وأختتمت قائلة: "أنا أعرفها منذ تعاوننا قبل مسلسل "سفاح الجيزة"، لذلك أنا أحبها والتعاون والكواليس معها كان ممتع، أعتقد أنني محظوظة لأني جزءً من هذا العمل الهام".

مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، إخراج هادي الباجوري، تأليف محمد صلاح العزب، ورشة كتابة: إنجي أبو السعود وعماد مطر، إنتاج طارق نصر.