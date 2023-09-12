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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد السعدنى يشارك بالدعاء تضامنا مع ضحايا إعصار ليبيا

أحمد السعدني
أحمد السعدني
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نشر الفنان أحمد السعدنى صورة  على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بخاصية الحالات "الإستورى" صوره لدعم دولة ليبيا الشقيق لما مرت به من آثار الدمار نتيجة إعصار اليوم.

وترتب على العاصفة "دانيال" بدولة ليبيا اليوم الكثير من الآثار المدمرة، والكثير من القتلى والمصابين، إلى جانب أعداد مهوله من المفقودين، وأعلنت السلطات الليبية أنه جارى التحرك السريع لمحاولات الإنقاذ السريع.

يشار أن الفنان أحمد السعدنى شارك فى بطولة مسلسل "سيب وأنا أسيب"، المسلسل بطولة أحمد السعدنى، هنا الزاهد، آيه سماحه، عارفة عبد الرسول، محمود البزاوى والإخراج وائل إحسان.

يذكر أن الفنان أحمد السعدنى شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "سره الباتع" ، بطولة أحمد السعدنى، حنان مطاوع، أحمد فهمى، ريم مصطفى، حسين فهمى، خالد الصاوى، أحمد عبد العزيز، والإخراج خالد يوسف.

IMG_20230912_175110
IMG_20230912_175110
أحمد السعدني هنا الزاهد إعصار ليبيا عاصفة دانيا سره الباتع
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