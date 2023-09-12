رئيس وزراء بولندا: لن نفتح حدودنا لواردات الحبوب الأوكرانية

حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، من أن الحكومة البولندية ستقرر من جانب واحد حظر الحبوب الأوكرانية اعتبارا من 15 سبتمبر، إذا لم تقم المفوضية الأوروبية بتمديد الحظر على واردات القمح والذرة وبذوروبذور عباد الشمس وبذور اللفت إلى خمس دول مجاورة لأوكرانيا.

وكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء على منصة X (تويتر سابقًا): “بولندا لن تسمح للحبوب الأوكرانية بإغراق اسواقنا، وبغض النظر عن قرار مسؤولي بروكسل، فلن نفتح حدودنا”.

وتم إرفاق فيديو قصير مع منشور رئيس الوزراء، وقال رئيس الحكومة في التسجيل: “عندما كان جيراننا بحاجه الى المساعدة، فتحنا قلوبنا وبيوتنا، البولنديون دائمًا هكذا “.

وأضاف ماتيوس عندما يتعين عليك القتال من أجل المصالح البولندية، فإن حكومة القانون والعدالة هي وحدها التي تضمن حماية مصالح مزارعينا”.

وقال مورافيتسكي “نقول لا لتعطيل وإيذاء السوق الزراعية البولندية للمستهلكين والمنتجين، إن موقفنا الصارم هو الذي أوقف استيراد الحبوب الأوكرانية إلى سوق الاتحاد الأوروبي المشتركة”.