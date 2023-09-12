خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 291 قضية مخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (291) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (322) متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (125,385 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (82,950 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,068 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11,630 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (7,340 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,115 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (2,090 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (205 جرام).

(4426) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (131 قطعة سلاح نارى بحوزة 119 متهما) .. وذلك على النحو التالى :

(8) بنادق آلية .

(19) بندقية خرطوش .

(3) طبنجات .

(101) فرد محلى .

(249) طلقة مختلفة الأعيرة .

(10) خزينة متنوعة .

ضبط (237) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84080) حكما قضائيا متنوعا



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضموا (11 متهما) ارتكبوا (22) حادثا متنوعا.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (31) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (284) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27642) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (57) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.