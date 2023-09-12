العاصفة "دانيال" تخفي ملامح بحر الإسكندرية والسياحة تُحذر

غطت العاصفة الترابية التى أطلق عليها العاصفة دانيال، سماء مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حيث احتفي ملامح بحر المدينة الساحلية، خاصة مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ورفع حالة الطوارئ القصوى في المدينة، مع توزيع سيارات الصرف الصحي في الشوارع للتعامل في حال تساقط الأمطار.

كانت محافظة الإسكندرية، أعلنت اليوم، استمرار رفع حالة الطوارئ القصوي، في جميع انجاء المحافظة والتعامل السريع مع تساقط الأمطار علي المحافظة، خاصة مع استمرار العاصفة الترابية دانيال، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها الى 40 -50 كم/ ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة ..

وقالت محافظة الإسكندرية، إنه وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد تشهد المحافظة امطار خفيفة قد تكون متوسطة و رعدية، وذلك ومن خلال اخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اليوم الثلاثاء، أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

وقال بيان صادر من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن مع استمرار عاصفة دانيال على شواطئ الإسكندرية، والمصاحبة لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة وتغيير حالة البحر، حيث تشهد نسب الأشغال منخفضة حتى الآن، مع استقرار موج البحر نسبياً.

وطالبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بضرورة الالتزام بإرشادات ونصائح أفراد الإنقاذ فى حالة أى تغييرات جوية، والتي قد تطرأ على حالة الجو حفاظا على حياة المواطنين.