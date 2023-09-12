المملكة المتحدة: سنقدم 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم لاجئي الروهينجا

أعلن وكيل وزارة الخارجية البريطانية فيليب بارتون، اليوم /الثلاثاء/ أن بلاده ستقدم 3 ملايين جنيه إسترليني، لدعم لاجئي الروهينجا في (كوكس بازار) و(بهاسان تشار) ببنجلاديش.

وقال بارتون - خلال تواجده في بنجلاديش لحضور الحوار الاستراتيجي الخامس بين البلدين وفقا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "يسعدني أن أعلن عن مساهمة أخرى من المملكة المتحدة بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مما سيساعد على ضمان حصول اللاجئين في كوكس بازار وبهاسان تشار على الرعاية الصحية والمياه النظيفة وخدمات النظافة والصرف الصحي ووقود الطهي".

وأضاف: أنه "بعد مرور ستة أعوام على الفظائع التي ارتكبت عام 2017، والتي أجبرت لاجئي الروهينجا على الفرار إلى بنجلاديش، تواصل المملكة المتحدة وقوفها إلى جانب الروهينجا وبنجلاديش وجميع المتضررين من هذه الأزمة".

وأشار وكيل وزارة الخارجية البريطانية: "نحن نواصل الضغط من أجل التوصل إلى حل طويل الأمد يمكّن اللاجئين من العودة إلى ميانمار على أساس آمن وطوعي وكريم عندما تسمح الظروف هناك"، مؤكدا أن "المملكة المتحدة ملتزمة بدعم اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة في بنجلاديش.

