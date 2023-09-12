بالفيديو.. عمرو عدلي: الجامعة المصرية اليابانية حكومية باتفاقية دولية

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن بداية الجامعة كانت فكرة لإنشاء مركز تميز إقليمي بحثي يقدم خدمة تعليمية رائدة، وخدمة دعم الصناعة؛ وإقليمي لمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، والفضل يعود للسفيرة فايزة أبو النجا رئيس مجلس الأمناء الحالي.

وأضاف "عدلي" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن جامعة مصر اليابانية هي جامعة حكومية باتفاقية دولية، والمسئول عن قيادة الجامعة مجلس أمناء مكون من 20 فردًا، 10 منهم مصريين، و10 يابانيين، كما أن إدارة الجامعة بما فيها منصب رئيس الجامعة ونائبية يكون مناصفة.

وتابع، أن إدارة الجامعة المصرية اليابانية مشتركة، نفس الشيء للتدريس، والاختلاف يكون في أن الجامعة عكس الجامعات المصرية بدأت دراسات عليا فقط، سواء ماجستير أو دكتوراه حتى عام 2017، موضحًا أنه حتى الآن تم تخريج حوالي 500 رسالة ماجستير ودكتوراه.