وكيل تعليم مطروح يوجه بإزالة تراكمات وآثار الأمطار من أفنية المدارس

وجه عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، بالتوجيه الفوري لجميع المدارس بإزالة تراكمات وآثار موجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة.

جاء ذلك بعدما شهدت محافظة مطروح هطول أمطارا غزيرة على كافة مراكز ومدن المحافظة بعد نوة مفاجئة وغير متوقعة من الطقس المتقلب والرياح المحملة بالأتربة.

وأكد مدير تعليم مطروح أن جميع المدارس على مستوى محافظة مطروح من مدينة الحمام ومنطقة البنجر شرقاً وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا جرى تنظيم تدريبات لها على مواجهة الكوارث وكيفية التعامل الأمثل معها وتنفيذ خطة الإخلاء الكامل للمدرسة؛ بما يضمن سلامة الجميع في حالة حدوث أي طوارئ مثل السيول والحريق وغيرها وذلك بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن مطروح.

وأوضح شحاتة، أنه وجه مديري الإدارات بتفعيل لجنة الأزمات والكوارث لمتابعة عملية رفع مياه الأمطار في محيط المدارس وأفنيتها، وذلك مع استمرار الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد أول أكتوبر المقبل.