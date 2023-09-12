زاخاروفا: تصريحات جروسي حول اليورانيوم المنضب غير مقبولة

وصفت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي حول عواقب استخدام قذائف اليورانيوم المنضب بأنها صمت غير مقبول عن المشكلة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت زاخاروفا: "السيد جروسي، بالطبع، على حق عندما يقول إنه من وجهة نظر "السلامة النووية" لا توجد عواقب إشعاعية كبيرة.

من الواضح أنه لا يقول كل شيء. ومثل هذا الصمت الطوعي أو غير الطوعي على المشكلة أمر غير مقبول".

وأكدت أنه عند استخدام اليورانيوم المنضب في الذخيرة، يمكن أن يتشكل غبار جوي سام. وأضافت: "من المؤسف أن السيد جروسي لم يكمل تعليقه بمعلومات مفادها أنه عندما يتم اختراق الدروع، فإن قضيب اليورانيوم المنضب يسخن ويمكن أن يحترق".

وقال جروسي في وقت سابق إن استخدام الذخائر التي تحتوي على اليورانيوم المنضب لا يترتب عليه عواقب إشعاعية كبيرة.