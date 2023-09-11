روسيا: اللجنة المركزية للانتخابات تستعد لإطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية

بدأت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها شهر مارس من عام 2024 المقبل.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا -في مؤتمر صحفي حسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الاثنين- "لقد بدأنا بالفعل الاستعدادات للحملة [الرئاسية] المقبلة. نضع الأساس لبنة تلو الأخرى لفترة طويلة".

وأضافت أن لجنة الانتخابات المركزية تركز على التأكد من أن "هذا الحدث السياسي الأكثر أهمية يسير بشكل صحيح".

وأفادت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية بأن اللجنة تقوم بتنفيذ الرقمنة وتطوير منصات جديدة وتحسين الإجراءات، قائلة: "هذا لجعل الحملة القادمة تسير بشكل أفضل من الحملة السابقة".

وأوضحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية أنها تتحدث عن الاستعدادات غير الرسمية للحملة الرئاسية، مضيفة "رسميا، سيتم الإعلان عن الحملة الرئاسية بحلول منتصف ديسمبر المقبل تقريبا".