ads
الإثنين 11 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: اللجنة المركزية للانتخابات تستعد لإطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية

روسيا
روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت لجنة الانتخابات المركزية  في روسيا الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها شهر مارس من عام 2024 المقبل.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا -في مؤتمر صحفي حسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الاثنين- "لقد بدأنا بالفعل الاستعدادات للحملة [الرئاسية] المقبلة. نضع الأساس لبنة تلو الأخرى لفترة طويلة".

وأضافت أن لجنة الانتخابات المركزية تركز على التأكد من أن "هذا الحدث السياسي الأكثر أهمية يسير بشكل صحيح".

وأفادت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية بأن اللجنة تقوم بتنفيذ الرقمنة وتطوير منصات جديدة وتحسين الإجراءات، قائلة: "هذا لجعل الحملة القادمة تسير بشكل أفضل من الحملة السابقة".

وأوضحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية أنها تتحدث عن الاستعدادات غير الرسمية للحملة الرئاسية، مضيفة "رسميا، سيتم الإعلان عن الحملة الرئاسية بحلول منتصف ديسمبر المقبل تقريبا".

روسيا الانتخابات
ads