ميقاتي يعبر عن أسفه لتغيب وزراء عن جلسة الحكومة لمناقشة النزوح السوري للبنان

الإثنين 11/سبتمبر/2023 - 10:24 م

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، عن أسفه لتغيب عدد من الوزراء عن جلسة مجلس الوزراء اليوم /الاثنين/، التي كانت مخصصة لمناقشة ملف النزوح السوري الجديد للبنان وضبط الحدود البرية.

وشدد ميقاتي على أن الحكومة لم تتأخر يومًا عن اتخاذ القرارات المناسبة في ملف النزوح ومواجهة تسلل النازحين، مشيرا إلى أن الجيش وسائر الأجهزة الأمنية يقومون بواجباتهم في هذا المجال، معتبرا أن المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموّحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف، خصوصا النزوح المستجد لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية.

وكانت جلسة مجلس الوزراء المخصصة اليوم لمناقشة ملف النزوح السوري لم تنعقد بسبب حضور 14 عضوا في الحكومة، فيما يتطلب انعقاد الجلسة وجود 16 عضوا بواقع ثلثي عدد أعضاء مجلس الوزراء المؤلف من رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة و22 وزيرا.