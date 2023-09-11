وزير التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بالاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة علي تلبية احتياجات جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية حتي يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم على هامش زيارته الحالية للمحافظة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ والتي تهم المواطنين فى مختلف المجالات .

ومن جانبه أشار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إلى أنه سيتم العمل علي قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي في أسرع وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين خاصة في مجالات الرصف وتوسعة الشوارع وتطوير البنية الأساسية، مشيراً الي توجيهاته المستمرة لقيادات المحافظة بضرورة المتابعة مع الشركات المنفذة لتلك المشروعات بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة ، كما يتم القيام بجولات تفقدية بصورة مستمرة لمتابعة التنفيذ علي أرض الواقع .

كما حرص وزير التنمية المحلية خلال الزيارة علي متابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، حيث سيتم زراعة حوالي 224 ألف شجرة بمحافظة بنى سويف خلال العام المالي الحالي و قامت وزارة التنمية المحلية بتوريد حوالى 170 ألف شجرة إلى المحافظة.

IMG-20230911-WA0028

IMG-20230911-WA0029

IMG-20230911-WA0030