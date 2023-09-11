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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلافات مالية السبب.. الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة شاب داخل مزرعة بالإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية غموض العثور على جثة شاب مقتولا وملقاة في احد المزارع بنطاق دائرة مركز شرطة القصاصين، أن سبب الجريمة هي خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه.

وأشارت التحريات إلى وجود خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه، وأن المتهم استدرج الضحية الي منزله، وقام بضربه بشومة أوت بحياته، ثم ألقى الجثة في مزرعة وفر هاربًا.

وتلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة البحوث التابعة لدائرة مركز شرطة القصاصين الجديدة بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في الأراضي الزراعية .

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة القصاصين برئاسة المقدم محمد سالم ومعاونه النقيب أحمد حمدي لفحص جثمان القتيل، وبسؤال شهود العيان، لم يتعرفوا عليه.

وبعمل فريق بحث ضم النقباء أحمد حمدي و حسام عماد، وتبين ان المجني عليه عاطل، وبإستدعاء أسرته تعرفت عليه.

وتوصلت التحريات إلى أن سبب الجريمة هي خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه، قام علي اثرها بـ استدراج الضحية الي منزله، وقام بضربه بشومة أودت بحياته، ثم ألقى الجثة في مزرعة محل العثور علي الجثة لاحقا وفر هاربًا.

وبعمل الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وايد ما جاء بالتحريات، تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

خلافات مالية السبب الأمن يكشف تفاصيل العثور علي جثة شاب مزرعة بالاسماعيليه
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