المركز الأول كالعادة.. مصر تحصد 25 ميدالية في بطولة أفريقيا للشطرنج (فيديو)

كشف اللواء يوسف وصال نائب رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، تفاصيل حصد مصر 25 ميدالية متنوعة في بطولة أفريقيا للناشئين تحت 18 سنة، موضحًا: "هذه البطولة أقيمت في 1 سبتمبر واستمرت حتى 9 سبتمبر وحققنا المركز الأول كالعادة، وحصلت الجزائر على 5 ميداليات في المركز الثاني مقابل 2 ميدالية لكينيا و2 ميدالية لبوتسوانا وميدالية لكل من مدغشقر وأوغندا".

وأضاف "وصال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن مصر حصلت على 9 ميداليات ذهب و6 ميداليات فضة و10 ميداليات برونزية، وشارك منها 200 لاعب في هذه البطولة، موضحًا أنه في بطولة العام الماضي التي استضافتها زامبيا حققنا 13 ميدالية، ولكن في بطولة العالم أقيمت البطولة في مصر، وهو ما منح الفرصة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين".

وتابع، هذه البطولة تعبر عن مستقبل الشطرنج في مصر، مشيدا بمستوى اللاعبين ووصفه بأنه مميز، وأكد أن مصر ستستضيف بطولة العالم للشطرنج للناشئين في شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 27 أكتوبر المقبل للفئات العمرية تحت 12 سنة وسيكون وزير الشباب والرياضة هو راعي البطولة.