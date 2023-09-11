محافظ القليوبية يتفقد المجمع الخدمي بشبين القناطر

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية فرش المُجمعات الخدمية بقُرى مركز شبين القناطر، لافتاً إلى أن المُبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقليوبية بدأت على أرض الواقع، وذلك لتوفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين داخل تلك المُجمعات الخدمية، والتي تشمل (المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكاتب البريد والتموين والتضامن الإجتماعي والشهر العقاري والسجل المدني والوحدات المحلية).

َتفقد الهجان المجمع الخدمي بقرية نوى بمركز ومدينة شبين القناطر، وذلك بعد افتراشه بالكامل الأثاث الإداري وبدء استقبال المواطنين.

وتابع "الهجان" أعمال افتراش الأثاث الإداري لمبنى المجمع الخدمي بقرية نوى واستمع لشرح مفصل عن كامل الأثاث الذي جرى توريده للمجمعات الخدمية من قبل اللواء وائل الشاذلي مساعد وزير الإنتاج الحربي لشئون مُبادرة حياة كريمة، والذي تضمن مكاتب للموظفين ومقاعد ثلاثية لانتظار المواطنين، بالإضافة إلى أنه *تم توريد دواليب لأرشفة الملفات وتوريد خزائن لمكتب الشهر العقاري والسجل المدني.

كما يتضمن كل مُجمع خدمي عدد (١٧) شباك خدمة لخدمة عدد أكبر من المواطنين وتجنباً للازدحام.

وقام الهجان بالمرور على مكاتب "وحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب بريد، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن اجتماعي، ومركز تكنولوجي، ومكتب تموين، وتم البدء بتشغيل تلك الخدمات طبقًا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي، مؤكدا أن جميع التجهيزات ستتم على أحدث مستوى ووفق تطبيق النموذج الموحد الذي يتم استخدامه ليتلائم مع دورة العمل الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كافة عناصر الجودة والأمان.

وأكد محافظ القليوبية، أن تلك المجمعات الخدمية منشأة بنموذج موحد على مساحة 700م2، ويتكون المبنى في كل قرية من 3 طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه لكل منهم. وخلال الجوله تفقد محطة توليد وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أعلى مبنى المجمع الخدمي بنوى التي تأتي في إطار مشروع حياة كريمة لتوفير الكهرباء اللازمة للمباني الخدمية.

جولة المحافظ

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