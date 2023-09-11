محافظ قنا يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبوتشت

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المخطط التفصيلي لمدينة أبوتشت وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية، طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ووزارة التنمية المحلية، والذي من المقرر أن يتم العمل بمقتضاه عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا الشأن.

وجاء ذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمرانى.

وقال محافظ قنا، إن المخطط التفصيلى تم اعتماده على مسطح 179 فدانا وبطاقة استيعابية 24061 نسمة بكثافة 139 شخص/الفدان، وسوف يتم ارساله الى الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لاستكمال إجراءات لاعتماده ونشره فى الوقائع المصرية.

وأضاف الداودي أن اعتماد المخططات التفصيلية يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية ، بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة ولعدم إهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة،في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن إعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أبوتشت يهدف إلى التيسير علي المواطنين وهو ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية حيث تم اعتماد المخططات التفصيلية لعدد 4 مدن.