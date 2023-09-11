بالفيديو| أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد تكشف المناطق المتأثرة من عاصفة دانيال

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستتأثر بامتداد منخفض جوي مقبل من غرب البلاد، وهذا المنخفض هو بقايا العاصفة دانيال التي أثرت على ليبيا.

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، الى أنه عندما يدخل المنخفض الأراضي المصرية، ستضعف قوته ويتحول إلى منخفض جوي عميق في غرب البلاد، حيث يتزامن وجود هذا المنخفض مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي في جميع أنحاء البلاد؛ بسبب العاصفة دانيال.

ولفتت غانم، الى أنه من المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار الجوي بتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق مثل مطروح وسيوة والعلمين والضبعة، ثم تمتد إلى الإسكندرية؛ بسب عاصفة دانيال، كما يُتوقع أن تتراوح سرعة الرياح في المناطق الغربية بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، مما يؤدي إلى تطاير الرمال والأتربة.