بالفيديو.. آثار الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وخلف أكثر من 2000 قتيل

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الاثنين، لآثار الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وبلغت قوته نحو 7 درجات على مقياس ريختر، والذي أودى بحياة أكثر من 2000 شخص على الأقل، وألحق الدمار بعدد من القرى.

ويعتبر هذا الزلزال هو أعنف زلزال شهدته المغرب منذ أكثر من ستة عقود، لا يزال السكان يبحثون عن ناجين تحت أنقاض بيوتهم التي بنوها على المنحدرات من الطوب اللبن والحجارة والأخشاب الخشنة قبل أن يطيح بها الزلزال الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وأدى لسقوط مآذن عدة مساجد وألحق بمدينة مراكش القديمة التاريخية أضرارا جسيمة.

ومن بين القرى التي تكاد تكون دُمّرت تماماً، قرية تفغاغت الواقعة على بُعد حوالى 50 كيلومتراً من مركز الزلزال، ونحو 60 كيلومتراً جنوب غرب مراكش. ونادرة هي الأبنية التي لا تزال قائمة فوق تراب هذه القرية الجبلية.

يذكر أن الزلزال بلغت قوته نحو 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب المملكة المغربية، ليل الجمعة/السبت، ومركزه جنوبي مدينة مراكش/ الحوز، تحديدًا في موقع يسمى أزكور، قرب أعلى قمة جبلية في المغرب، وخلف ما يزيد على ألفي قتيل حتى الآن.