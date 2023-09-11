ads
الإثنين 11 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 في السوق المحلي

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر أسعار الذهب داخل محال الصاغة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، حيث سجل سعر جرام عيار 21 نحو 2200 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

 

 سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2514 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2200 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1886 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 17600 جنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 1919 دولارًا.

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي السبت الماضي، حيث سجل التراجع بنحو 20 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا.

 

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سعر الأونصة
ads