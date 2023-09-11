أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 في السوق المحلي

الإثنين 11/سبتمبر/2023 - 10:14 ص

استقر أسعار الذهب داخل محال الصاغة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، حيث سجل سعر جرام عيار 21 نحو 2200 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2514 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2200 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1886 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 17600 جنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 1919 دولارًا.

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي السبت الماضي، حيث سجل التراجع بنحو 20 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا.